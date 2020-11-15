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الأحد، 15-11-2020 06:49 ص

في تصعيد حاد للنزاع المستمر

إطلاق صواريخ على عاصمة إريتريا من داخل إثيوبيا

صواريخ
عاصمة إريتريا أسمرة.


الوكيل الإخباري - أكدت مصادر دبلوماسية إقليمية، في حديث لوكالة "رويترز"، مساء أمس السبت، بسقوط عدة صواريخ على عاصمة إريتريا أسمرة، أطلقت من داخل أراضي إثيوبيا.

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ولقي مئات الأشخاص مصرعهم في اشتباكات مسلحة منذ إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، القوات الاتحادية لمهاجمة القوات المحلية جيدة التدريب في تيغراي، يوم 4 نوفمبر، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية في المنطقة.

ونقلت "رويترز" عن 5 دبلوماسيين إقليميين أن أسمرة تعرضت لقصف بـ3 صواريخ على الأقل في تصعيد حاد للنزاع المستمر منذ 11 يوما بين الجيش الاتحادي الإثيوبي والقوات المحلية في ولاية تيغراي شمال إثيوبيا على الحدود مع إريتريا.   
وأوضحت 3 مصادر دبلوماسية، حسب "رويترز"، أن صاروخين من أصل الـ3 على الأقل أصابا مطار أسمرة.


وأعربت الأمم المتحدة ومعها الاتحاد الإفريقي ولمنظمات إنسانية، عن القلق من احتمال امتداد النزاع إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي، محذرة من تدهور الوضع الإنساني هناك.


وكان قائد القوات المتمردة في تيغراي، ديبريتسيون غيبريمايكل، قد قال في 10 نوفمبر، إن إريتريا أرسلت وحدات إلى إثيوبيا لدعم القوات الاتحادية.  

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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