الإثنين 2025-08-18 01:26 ص
 

"طرد دراماتيكي": إعلام يكشف ما أعده ترامب لزيلينسكي

ا
أرشيفية
 
الأحد، 17-08-2025 11:37 م

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتخلى كليا عن أوكرانيا إذا رفض فلاديمير زيلينسكي شروطه.

وذكرت الصحيفة أنه "إذا رفض زيلينسكي الخطة التي يقترحها ترامب، فإنه يعرض نفسه لطرد دراماتيكي آخر من المكتب البيضاوي أمام كاميرات التلفزيون. كما قبل ستة أشهر".

وأضافت "لا فانغارديا" أن رد واشنطن على الخلاف حينها كان بوقف المساعدات العسكرية وقطع تبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف، مشيرة إلى أن النزاع الجديد قد يكون ذريعة مثالية لدى ترامب لاتهام زيلينسكي بعدم الرغبة في السلام والتخلي الكامل عن أوكرانيا.

اضافة اعلان


وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب سيضغط على زعيم نظام كييف لإبرام اتفاق سلام دون وقف إطلاق نار مسبق، بعد اتصاله بزعماء أوروبيين.

وفي سياق متصل، ناقش أعضاء "تحالف الراغبين" من الدول الأوروبية عبر الفيديو مسألة الحدود وضمانات الأمن الأوكرانية استعدادا لاجتماعهم غدا الاثنين مع الرئيس الأمريكي.


وكان زيلينسكي قد وصل إلى بروكسل سابقا حيث التقى برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل أن يعقد اجتماعا افتراضيا لـ"تحالف الراغبين" بحضور رئيسة المفوضية والأمين العام لحلف الناتو مارك روته.


ومن المقرر أن يطير عدد من القادة الأوروبيين مع روته وفون دير لاين وزيلينسكي إلى واشنطن الاثنين لمقابلة ترامب.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة مشروبات يومية شائعة تحتوي على أكبر كمية من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة

مصر .. تفاصيل صادمة حول مقتل لاعبة نادي سموحة دينا علاء داخل منزلها

عربي ودولي مصر .. تفاصيل صادمة حول مقتل لاعبة نادي سموحة دينا علاء داخل منزلها

ا

عربي ودولي بينت: حكومة نتنياهو استنزفت جنود الاحتياط ودفعت العالم للوقوف ضدنا

زيلينسكي قبيل لقاء ترامب: بوتين لا يريد وقف القتال

عربي ودولي زيلينسكي قبيل لقاء ترامب: بوتين لا يريد وقف القتال

ا

عربي ودولي مجلس الأمن البيلاروسي: "الغرب غير مهتم بوقف القتال في أوكرانيا"

مراكز شبابية تنفذ برامج لتنمية المهارات

أخبار محلية مراكز شبابية تنفذ برامج لتنمية المهارات

ل

عربي ودولي ماكرون لا يستبعد اعتراف أوكرانيا بخسارة الأراضي كجزء من معاهدة السلام

3690 ميغاواط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل الأحد

أخبار محلية 3690 ميغاواط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل الأحد



 
 





الأكثر مشاهدة