"طرد دراماتيكي": إعلام يكشف ما أعده ترامب لزيلينسكي

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتخلى كليا عن أوكرانيا إذا رفض فلاديمير زيلينسكي شروطه.



وذكرت الصحيفة أنه "إذا رفض زيلينسكي الخطة التي يقترحها ترامب، فإنه يعرض نفسه لطرد دراماتيكي آخر من المكتب البيضاوي أمام كاميرات التلفزيون. كما قبل ستة أشهر".



وأضافت "لا فانغارديا" أن رد واشنطن على الخلاف حينها كان بوقف المساعدات العسكرية وقطع تبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف، مشيرة إلى أن النزاع الجديد قد يكون ذريعة مثالية لدى ترامب لاتهام زيلينسكي بعدم الرغبة في السلام والتخلي الكامل عن أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب سيضغط على زعيم نظام كييف لإبرام اتفاق سلام دون وقف إطلاق نار مسبق، بعد اتصاله بزعماء أوروبيين.



وفي سياق متصل، ناقش أعضاء "تحالف الراغبين" من الدول الأوروبية عبر الفيديو مسألة الحدود وضمانات الأمن الأوكرانية استعدادا لاجتماعهم غدا الاثنين مع الرئيس الأمريكي.



وكان زيلينسكي قد وصل إلى بروكسل سابقا حيث التقى برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل أن يعقد اجتماعا افتراضيا لـ"تحالف الراغبين" بحضور رئيسة المفوضية والأمين العام لحلف الناتو مارك روته.



ومن المقرر أن يطير عدد من القادة الأوروبيين مع روته وفون دير لاين وزيلينسكي إلى واشنطن الاثنين لمقابلة ترامب.