زيلينسكي قبيل لقاء ترامب: بوتين لا يريد وقف القتال

وأضاف زيلينسكي أن بوتين لديه كثير من المطالب لكن الجانب الأوكراني لا يعرفها كلها، كما اعتبر انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي جزءا من الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف ضمن أي اتفاق سلام محتمل.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
مصر .. تفاصيل صادمة حول مقتل لاعبة نادي سموحة دينا علاء داخل منزلها
-
بينت: حكومة نتنياهو استنزفت جنود الاحتياط ودفعت العالم للوقوف ضدنا
-
مجلس الأمن البيلاروسي: "الغرب غير مهتم بوقف القتال في أوكرانيا"
-
ماكرون لا يستبعد اعتراف أوكرانيا بخسارة الأراضي كجزء من معاهدة السلام
-
مصادر: القوات الروسية تعطل قدرات لواءين وفوجين من القوات الأوكرانية في سومي
-
دبلوماسي روسي: روسيا لم تكن في عزلة أبدا
-
"طرد دراماتيكي": إعلام يكشف ما أعده ترامب لزيلينسكي
-
الولايات المتحدة .. إطلاق نار في بروكلين يخلف 3 قتلى و8 جرحى