الإثنين 2025-08-18 01:25 ص
 

زيلينسكي قبيل لقاء ترامب: بوتين لا يريد وقف القتال

زيلينسكي قبيل لقاء ترامب: بوتين لا يريد وقف القتال
زيلينسكي قبيل لقاء ترامب: بوتين لا يريد وقف القتال
 
الإثنين، 18-08-2025 12:27 ص
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد وقف القتال، وإن دستور بلاده يحظر التنازل عن أراض أو مقايضتها، وذلك عشية القمة المرتقبة غدا الاثنين بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.اضافة اعلان


وأضاف زيلينسكي أن بوتين لديه كثير من المطالب لكن الجانب الأوكراني لا يعرفها كلها، كما اعتبر انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي جزءا من الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف ضمن أي اتفاق سلام محتمل.

الجزيرة 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة مشروبات يومية شائعة تحتوي على أكبر كمية من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة

مصر .. تفاصيل صادمة حول مقتل لاعبة نادي سموحة دينا علاء داخل منزلها

عربي ودولي مصر .. تفاصيل صادمة حول مقتل لاعبة نادي سموحة دينا علاء داخل منزلها

ا

عربي ودولي بينت: حكومة نتنياهو استنزفت جنود الاحتياط ودفعت العالم للوقوف ضدنا

زيلينسكي قبيل لقاء ترامب: بوتين لا يريد وقف القتال

عربي ودولي زيلينسكي قبيل لقاء ترامب: بوتين لا يريد وقف القتال

ا

عربي ودولي مجلس الأمن البيلاروسي: "الغرب غير مهتم بوقف القتال في أوكرانيا"

مراكز شبابية تنفذ برامج لتنمية المهارات

أخبار محلية مراكز شبابية تنفذ برامج لتنمية المهارات

ل

عربي ودولي ماكرون لا يستبعد اعتراف أوكرانيا بخسارة الأراضي كجزء من معاهدة السلام

3690 ميغاواط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل الأحد

أخبار محلية 3690 ميغاواط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل الأحد



 
 





الأكثر مشاهدة