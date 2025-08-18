ماكرون لا يستبعد اعتراف أوكرانيا بخسارة الأراضي كجزء من معاهدة السلام

الوكيل الإخباري - لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تعترف أوكرانيا بفقدان أجزاء من أراضيها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار أو معاهدة سلام.



وقال ماكرون خلال بث مباشر في حساب القصر الرئاسي على منصة "إكس": "يمكن لأي بلد في إطار هدنة أو وقف إطلاق نار أو معاهدة سلام أن يعترف بفقدان أجزاء من أراضيه. لن تعترف بأن هذه الأراضي تحت سيادة أخرى، لكنها ستعترف بأنها فقدت عسكريا. هذا لا يتعارض مع القانون الدولي، لكنه تنازل خطير للغاية".

وأضاف أنه "لا يمكن لأي بلد بعد ثلاث سنوات ونصف من الصراع وكل هذه الخسائر أن يقبل حتى بخسائر إقليمية فعلية إذا لم تكن لديه ضمانات بأن الأراضي المتبقية ستكون محمية".



وأشار ماكرون إلى أن هدف اجتماع "تحالف الراغبين" الذي عقد الأحد كان "مناقشة ضمانات الأمن لكييف"، والتي ستتم مناقشتها مجددا الاثنين في واشنطن خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال: "جوهر العمل الذي قام به التحالف هو تحديد شكل الجيش الأوكراني الذي سيسمح بتحقيق سلام عادل ومستدام".



كما ذكر أن عدة دول غربية أعربت عن استعدادها لإرسال "قوات احتياطية" قوامها عدة آلاف من العسكريين إلى أوكرانيا بعد تسوية النزاع.