مجلس الأمن البيلاروسي: "الغرب غير مهتم بوقف القتال في أوكرانيا"

الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام لمجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش أن الدول الغربية غير مهتمة بوقف أو تعليق الأعمال القتالية في أوكرانيا.



وقال وولفوفيتش في مقابلة مع قناة "СТВ" التلفزيونية: "نلاحظ مدى الحساسية التي يتعامل بها قادة الغرب، والسياسيون الغربيون، مع مسألة وقف أو تعليق الأعمال القتالية في نطاق العملية العسكرية الخاصة. إنهم غير مهتمين بذلك. نرى كيف تزدهر عسكرة السياسة اليوم في بولندا ودول البلطيق، وخاصة ليتوانيا".



وأضاف المسؤول البيلاروسي أن هذه السياسات تعكس عدم رغبة الغرب في تحقيق السلام، بل استمرار التصعيد في المنطقة.

اضافة اعلان



يذكر أن المكتب الصحافي للمفوضية الأوروبية نشر بيانا عقب اجتماع حضره قادة "تحالف الراغبين" وفلاديمير زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أكدت رئيسة المفوضية عبره، أنه بغض النظر عن الاتفاقات التي قد تتوصل إليها واشنطن مع موسكو، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على مواقفه والتي تتلخص في مبدأ "سلام القوة".