الوكيل الإخباري- أفادت مصادر عسكرية روسية بأن القوات الروسية نجحت في تعطيل القدرات القتالية لوحدتين من الألوية وفوجين من القوات الأوكرانية على محور سومي.



وأشارت المصادر إلى أن فلاديمير زيلينسكي كان قد قلّد عددا من القادة العسكريين في جبهة سومي أوسمة استحقاق، تلاها مباشرة زيارة قام بها القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي إلى منطقة سومي حيث تم منح مزيد من الأوسمة.

وأوضحت المصادر أن "هذه التكريمات لم تخفف من معاناة الجنود الأوكرانيين في الخطوط الأمامية، حيث لم تحقق القوات الأوكرانية أي تقدم ميداني ملموس.

فقد أصبحت القدرات القتالية للواء 95 المحمول جوا واللواء 80 الهجومي، بالإضافة إلى الفوجين 225 و425 الهجوميين شبه معدومة".



وأضافت المصادر أن "محاولات التعزيز السريع لهذه الوحدات عن طريق دمج وحدات آلية وحدودية معها لم تنجح، بل أدت إلى تفاقم الخلافات الداخلية وزيادة عدد الضحايا".



وعلقت المصادر بسخرية على تصريحات المتحدث الرسمي لهيئة الأركان العامة الأوكرانية حول تحقيق انتصارات في محور سومي، مؤكدة أنها "لا تمت للواقع بصلة"، بينما "تستمر عمليات منح الأوسمة بشكل منتظم، حيث نال جميع ضباط الأركان وقادة الوحدات أوسمة استحقاق".