دبلوماسي روسي: روسيا لم تكن في عزلة أبدا

وقال أوليانوف في منشور على "تلغرام"، يوم الأحد، إن "بعض وسائل الإعلام الغربية تزعم بأن قمة ألاسكا كسرت العزلة الدولية لروسيا. وهذا هراء. لم تكن روسيا في عزلة أبدا".
وأكد أن روسيا "كانت تواصل علاقاتها الوثيقة مع العالم بأسره باستثناء الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وبعض الدول الأخرى. وهي جميعا تشكل الأقلية العالمية، نحو 12% من سكان العالم. ولم يكن بإمكانها عزل روسيا".
وأضاف أن "الإدارة الأمريكية الجديدة أظهرت الحكمة السياسية واستأنفت الحوار مع روسيا على أعلى المستويات".
وتساءل: "متى سيحاول آخرون أن يحذوا حذو الولايات المتحدة؟".
ويأتي ذلك في أعقاب المباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا يوم 15 أغسطس، التي بحثا خلالها تسوية النزاع في أوكرانيا.
