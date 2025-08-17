الإثنين 2025-08-18 01:25 ص
 

دبلوماسي روسي: روسيا لم تكن في عزلة أبدا

ت
أرشيفية
 
الأحد، 17-08-2025 11:38 م

الوكيل الإخباري- أعلن المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن روسيا رغم مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية، لم تكن في عزلة أبدا.

وقال أوليانوف في منشور على "تلغرام"، يوم الأحد، إن "بعض وسائل الإعلام الغربية تزعم بأن قمة ألاسكا كسرت العزلة الدولية لروسيا. وهذا هراء. لم تكن روسيا في عزلة أبدا".

وأكد أن روسيا "كانت تواصل علاقاتها الوثيقة مع العالم بأسره باستثناء الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وبعض الدول الأخرى. وهي جميعا تشكل الأقلية العالمية، نحو 12% من سكان العالم. ولم يكن بإمكانها عزل روسيا".

اضافة اعلان


وأضاف أن "الإدارة الأمريكية الجديدة أظهرت الحكمة السياسية واستأنفت الحوار مع روسيا على أعلى المستويات".


وتساءل: "متى سيحاول آخرون أن يحذوا حذو الولايات المتحدة؟".


ويأتي ذلك في أعقاب المباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا يوم 15 أغسطس، التي بحثا خلالها تسوية النزاع في أوكرانيا.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة مشروبات يومية شائعة تحتوي على أكبر كمية من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة

مصر .. تفاصيل صادمة حول مقتل لاعبة نادي سموحة دينا علاء داخل منزلها

عربي ودولي مصر .. تفاصيل صادمة حول مقتل لاعبة نادي سموحة دينا علاء داخل منزلها

ا

عربي ودولي بينت: حكومة نتنياهو استنزفت جنود الاحتياط ودفعت العالم للوقوف ضدنا

زيلينسكي قبيل لقاء ترامب: بوتين لا يريد وقف القتال

عربي ودولي زيلينسكي قبيل لقاء ترامب: بوتين لا يريد وقف القتال

ا

عربي ودولي مجلس الأمن البيلاروسي: "الغرب غير مهتم بوقف القتال في أوكرانيا"

مراكز شبابية تنفذ برامج لتنمية المهارات

أخبار محلية مراكز شبابية تنفذ برامج لتنمية المهارات

ل

عربي ودولي ماكرون لا يستبعد اعتراف أوكرانيا بخسارة الأراضي كجزء من معاهدة السلام

3690 ميغاواط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل الأحد

أخبار محلية 3690 ميغاواط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل الأحد



 
 





الأكثر مشاهدة