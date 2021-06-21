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الإثنين، 21-06-2021 12:39 م

إعصار يضرب ضواحي شيكاغو

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الوكيل الإخباري- أكد خبراء الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة، وصول إعصار قوي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأحد، إلى ضواحي مدينة شيكاغو الأمريكية، مع ظهور حطام على شاشات الرادار.

وأفادت الأرصاد الجوية في شيكاغو في تغريدة لها على "تويتر" بأن السلطات الأمريكية حثت السكان الذين يعيشون بالقرب من مدينتي دارين وبور ريدج، على بعد نحو 32 كيلومترا جنوب غربي شيكاغو على الاحتماء الساعة 11:15 مساءً بتوقيت شيكاغو.

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وقال خبراء الأرصاد، إنه كان هناك تهديد مستمر بأضرار للرياح مع تحرك خط العواصف فوق إلينوي.


ويتحرك الإعصار حاليا شرقاً بسرعة 75 كيلومترا في الساعة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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