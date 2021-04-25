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الأحد، 25-04-2021 11:51 ص

الباكستان تعرض مساعدة الهند في مكافحة كورونا

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الوكيل الاخباري- عرضت الباكستان، إرسال إمدادات طبية أساسية إلى جارتها الهند التي تواجه موجة قاسية من كورونا، أدت إلى استنفاد مخزون البلاد من الأكسجين واحتياجات المستشفيات الأخرى.

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وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه كبادرة تضامن مع شعب الهند، عرضت الباكستان تقديم دعم إغاثة بما في ذلك أجهزة تنفس ومجموعات إمداد الأكسجين وأجهزة أشعة سينية رقمية ومعدات وقاية شخصية ومواد ذات صلة.

ولفتت الخارجية إلى أن السلطات في كلا البلدين يمكنها وضع طرق لتسليم سريع للدعم ويمكنها أيضا استكشاف السبل الممكنة لمزيد من التعاون للتخفيف من التحديات التي يفرضها الوباء.

قال وزير الخارجية شاه محمود قريشي إن الباكستان، إيمانا منها بسياسة الإنسانية أولا، قدمت العرض للهند وتنتظر ردا.

وجاء العرض الباكستاني بعد يوم من دعوة رئيس الوزراء عمران خان في تغريدة على "تويتر" من أجل "الشفاء العاجل للشعب الهندي المتضرر من الفيروس".

 

المصدر: روسيااليوم

 

 




 

 


 

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