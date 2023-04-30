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الأحد، 30-04-2023 08:04 ص

إغلاق شواطئ أسترالية بعد إصابة صبي في هجوم لسمكة قرش

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الوكيل الإخباري - أغلق عدد من الشواطئ في شمال غرب كيب بولاية أستراليا الغربية بشكل مؤقت بعد أن أصيب صبي 11 عاما، يمارس الغوص السطحي (سنوركلينج)، فيما يعتقد أنه هجوم لسمكة قرش، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.

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وقالت خدمات الإنقاذ في ولاية أستراليا الغربية أمس السبت: "تنصح إدارة مصائد الأسماك بإغلاق الشواطئ بين بيلجرامونا وبلدوود كرييك في حديقة كيب رانج الوطنية بالقرب من /إكماوث/ بسبب حادث سمك القرش".


وتلقت  إدارة مصائد الأسماك تقريرا عن إصابة ممارس للغوص السطحي فيما يشتبه أنه هجوم لسمكة قرش في المياه قبالة مخيم كراجونج في حديقة كيب رانج الوطنية في حوالي الساعة 3 مساء (0700 بتوقيت جرينتش) يوم السبت.


وفي ذلك الوقت تقريبا، ذكرت خدمة الإنقاذ في ولاية أستراليا الغربية أن سمكة قرش شوهدت في المنطقة على بعد متر واحد فقط من الشاطئ.


وذكرت منصة "بيرث ناو" الإخبارية المحلية أن مدى إصابة الصبي غير معروفة ولكن لا يعتقد أنها تهدد حياته. وتم نقله إلى مستشفى بيرث.

 

البيان


 




 

 


 

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