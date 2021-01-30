السبت 30-01-2021
الوكيل الاخباري

الملك: شعرت بهذه الاعراض بعد تلقي لقاح كورونا

انهيار جزء من طريق اربد عمان وتحويل حركة السير

القبول الموحد يُحدث بياناته لطلبة التكميلي - روابط

توجه حكومي لفتح المراكز الثقافية

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

تدهور حافلة وإصابات على طريق المية بالزرقاء

التربية للطلبة : كونوا على أُهبة الاستعداد عصر اليوم

إعادة فتح منشآت اقتصادية الإثنين

حجاوي لـ الوكيل : من المبكر الحديث عن إلغاء الحظر الجزئي

الملك : تلقيت لقاح كورونا التزاما بالتعليمات

السبت، 30-01-2021 12:02 م

إلزام مستخدمي وسائل النقل ارتداء الكمامات في أمريكا

1200x800


الوكيل الاخباري - أصدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمرًا الجمعة يلزم ارتداء الكمامات في وسائل النقل، بما في ذلك الطائرات والباصات وسيارات الأجرة والقطارات، ابتداءا يوم الاثنين القادم.

اضافة اعلان

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض، أن أمر فرض ارتداء الكمامات سيدخل حيز التنفيذ الساعة 11:59 مساء في 1 فبراير/شباط. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".


وسيضم القانون الجديد، سيارات الركوب المشتركة ومترو الأنفاق وسيعتبر عدم ارتداء كمامة انتهاكًا للقانون الفيدرالي. لا ينطبق الأمر على السيارات الخاصة أو الشاحنات التجارية التي يقودها سائق واحد.


واتبعت مراكز السيطرة على الأمراض توجيه الرئيس الأمريكي جو بايدن ليوم 21 يناير/كانون الثاني، الذي ينص على "اتخاذ إجراء فوري" لفرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل ومراكز النقل.


في وقت سابق، وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي كورونا المعتمدين في الولايات المتحدة (فايزر وموديرنا).


 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ي

سوريا تغلق جميع الموانئ البحرية بسبب الأحوال الجوية

Normal1-25

منح الجنسية وجواز السفر الاماراتي مجاناً لهذه الفئات

صين

الصين تبدأ بتشغيل مفاعل نووي من الجيل الثالث

روسيا

اندلاع حريق ضخم في العاصمة الروسية - فيديو

image

ما سر استخدام بايدن لـ17 قلما مختلفا عند توقيع أوامره

f12528698a3fff58a0b52f25

سوريا تعلن اغلاق جميع الموانئ البحرية حتى اشعار آخر

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_fef9ec5703a1ab2494edd0e28a3c23b0 (Custom)

بايدن يدعو مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينات ادارته بالتوازي مع محاكمة ترمب

FFFF

رفع جلسة مجلس الشيوخ الأميركي بعد اقتحام مبنى الكونغرس

5ff55920423604214973185d

صحيفة أمريكية : بنس أبلغ ترامب أنه لا يمكنه تغيير نتائج الانتخابات

5ff505c84236040da32af1ae

زعيم كوريا الشمالية يعلن فشل خطته الخمسية

1220202925311725533253

المخابرات الأمريكية ستغير تشكيلة فريق حماية بايدن

5fed7ab34c59b756420051c8

أعمال شغب في أثينا بسبب تمديد الحجر الصحي