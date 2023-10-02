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الإثنين، 02-10-2023 10:45 ص

إندونيسيا تطلق أول قطار فائق السرعة في جنوب شرق آسيا

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الوكيل الإخباري - تم في إندونيسيا إطلاق أول قطار فائق السرعة في جنوب شرق آسيا.

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وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو رسميا عن إطلاق أول قطار فائق السرعة في البلاد من طراز "ووش" يربط بين مدينتي جاكرتا وباندونج، وإنه قادر على التسارع حتى سرعة 350 كيلومترا في الساعة، أفادت بذلك وكالة "أنتارا" الإندونيسية.

وقالت الوكالة إن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قام بتدشين مشروع قطار جاكرتا - باندونج الفائق السرعة، المسمى بـWhoosh، بصفته أول قطار فائق السرعة في إندونيسيا وجنوب شرق آسيا.


وأكد ويدودو في حفل افتتاح المشروع أنه يكمن وراء اسم القطار المعنى الذي أرادت السلطات الإندونيسية وضعه فيه، وهو "توفير الوقت، التشغيل الأمثل، النظام الممتاز".


ولم يعلن الرئيس في الحفل عن السعر الرسمي للسفر على طريق جاكرتا - باندونج، لكنه قال إن السفر بالقطار سيكون مجانيا حتى منتصف أكتوبر الجاري.


وأوضح أن القطار الفائق السرعة يتمتع بتصميم واسع وعصري، ويتكون من ثلاث درجات بسعة إجمالية تصل إلى 601 راكب، فضلا عن مقاعد خاصة للمعاقين.

 

RT

 




 

 


 

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