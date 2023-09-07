رئيس الوزراء الأسترالي يعتزم زيارة الصين قبل نهاية العام

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الخميس أنه يعتزم زيارة بكين في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بنظيره الصيني لي تشيانغ على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا.



وأتى هذا الاعلان في وقت تسعى بكين وكانبيرا الى إعادة الاستقرار للعلاقات بينهما، في أعقاب عامين من التوتر على خلفية مسائل سياسية واقتصادية.

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وأكد ألبانيز في تصريحات للصحفيين تلقيه دعوة من الرئيس شي جينبينغ لزيارة الصين، مؤكدا أنه قبلها "وسأزور الصين في وقت لاحق هذا العام في موعد يتّفق عليه الجانبان".



وستكون هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء أسترالي الى الصين منذ 2016.

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