الخميس 07-09-2023
الوكيل الاخباري

إخلاء فوري لرضيع 4 شهور من داخل شقة أغلق بابها اوتوماتيكياً في الزرقاء

الخارجية تدين فتح بابوا غينيا الجديدة سفارة في القدس

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مختلف المؤسسات- أسماء

ضبط حدث 17 عاماً يقود تريلا على طريق الموقر

السير تبيّن سبب الازدحام على شارع الأردن وجسر النهضة

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل 6 آخرين من بيت لحم

أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد للمصابين بالسرطان وذوي الإعاقة اليوم

وفاة الطفلة دانا مرعي والتربية تنعاها

فيديو - رياح شديدة تعصف وتتسبب في أضرار بالسعودية

الخميس، 07-09-2023 08:53 ص

رئيس الوزراء الأسترالي يعتزم زيارة الصين قبل نهاية العام

image - 2023-09-07T085639.678


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الخميس أنه يعتزم زيارة بكين في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بنظيره الصيني لي تشيانغ على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا.

وأتى هذا الاعلان في وقت تسعى بكين وكانبيرا الى إعادة الاستقرار للعلاقات بينهما، في أعقاب عامين من التوتر على خلفية مسائل سياسية واقتصادية.

اضافة اعلان


وأكد ألبانيز في تصريحات للصحفيين تلقيه دعوة من الرئيس شي جينبينغ لزيارة الصين، مؤكدا أنه قبلها "وسأزور الصين في وقت لاحق هذا العام في موعد يتّفق عليه الجانبان".


وستكون هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء أسترالي الى الصين منذ 2016.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
248396

رئيس الغابون المعزول حر في السفر إلى الخارج

image - 2023-09-07T095455.667

توجيه الاتهام إلى هانتر بايدن بتهمة حيازة سلاح قبل نهاية سبتمبر

image - 2023-09-07T093626.880

مجموعة العشرين تمنح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة

image - 2023-09-07T092457.689

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب ساحل تشيلي

image - 2023-09-07T090052.099

روسيا: تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضّب دليل على "عدم إنسانية" الولايات المتحدة

ج

فيديو - رياح شديدة تعصف وتتسبب في أضرار بالسعودية

أخبار متعلقة
64e44c2a423604257e40f4c9

اليابان تعلن موعد بدء تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما

64d38b6c4c59b711a94b5652

رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى حل البرلمان

64d38a854236043f9f3250b9

الصين تسهل إجراءات التأشيرة للروس

64d3264f4c59b70c62208b5a

الصين تطلق قمرا صناعيا للتحذير من الكوارث

main_image5cc2a166e0369

الهند تمنع صانعي «درون» من استخدام مكونات صينية

64d1e73e4c59b71bb42c8d22

الفلبين ترفض مغادرة الجزر المتنازع عليها مع بكين