إندونيسيا تطور جيلا جديدا من السفن الحربية

الوكيل الإخباري - أعلن موقع Naval Today أن إندونيسيا بدأت بتصنيع جيل جديد من السفن الحربية لسلاح البحرية في جيشها.

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وجاء في منشور على الموقع: "بدأت في حوض بناء السفن التابع لشركة PT Pal في سورابيا عملية تصنيع سفينتين حربيتين من جيل جديد لصالح سلاح البحرية الإندونيسي، السفن ستكون عبارة عن نسخ معدلة عن سفن Arrowhead-140 التي تطورها شركة Babcock البريطانية".



وتبعا للموقع فإن السفن الجديدة ستصنع في إطار عقود وقعتها شركة Babcock البريطانية مع مؤسسات إندونيسية.



وخلال احتفالية خصصت لبدء تصنيع السفينتين الإندونيسينين قال الرئيس التنفيذي لشركة Babcock:"نهنئ شركة PT Pal على هذا الإنجاز المهم، هذا أمر مهم بالنسبة لشركتنا أيضا، لقد اختارت بريطانيا فرقاطات Arrowhead-140 لتكون قاعدة لتطوير جيل جديد من الفرقاطات، وكذلك فعلت بولندا عندما أرادت تطوير فرقاطات Miecznik، وبدأ حوض بناء السفن البولندي Remontowa بتصنيع أول سفينة من السفن الجديدة".



ويبلغ طول كل سفينة من سفن Arrowhead-140 140 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 5600 طن، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 26 عقدة بحرية، وقطع 9000 ميل بحري في كل مهمة.



وتضم منظومات تسليح هذه السفن صواريخا مضادة للأهداف الجوية، ومدافع من عيار 57 ملم، فضلا عن أن السفن مجهزة بمنصات لحمل المروحيات.

RT