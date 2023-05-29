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الإثنين، 29-05-2023 03:42 م

إيران: اعتقال مجموعة إرهابية مرتبطة بإسرائيل تخطط لتنفيذ اغتيالات

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن السلطات الأمنية ألقت القبض على مجموعة إرهابية مرتبطة بإسرائيل كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال.

ونقلت الوكالة عن رئيس مركز الحماية والمعلومات في السلطة القضائية الإيرانية بأن مديرية الأمن في محافظة أذربيجان الغربية تمكنت، بالتنسيق مع الجهاز القضائي، من إلقاء القبض على خلية إرهابية.

وأوضح أنه تم خلال هذه العملية اعتقال 14 عنصرا على صلة بإسرائيل، حيث كانون ينوون تحديد أشخاص لاغتيالهم، من دون أن يكشف تفاصيل أخرى عن الخلية أو الأشخاص الذين كانت تخطط لاغتيالها.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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