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الخميس، 02-05-2024 08:42 ص

‏ إسقاط 12 مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس عن إسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية.

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وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم قمع محاولات من قبل نظام كييف لارتكاب عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أراضي روسيا".


وأضاف: "أسقطت وسائل الدفاع الجوي 12 طائرة مسيرة أوكرانية، 5 منها فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود، و2 فوق روستوف و3 فوق كراسنودار".


وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق الروسية بشكل شبه يومي بالطائرات المسيرة وتحاول تنفيذ أعمال تخريبية."

RT


 




 

 


 

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