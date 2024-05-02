ارتفاع عدد المعتقلين في احتجاجات الجامعات الأميركية الى 1700

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة واشنطن بوست بارتفاع عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في جامعات أميركية إلى 1700. اضافة اعلان





وكانت قد أفادت وسائل إعلام أميركية يوم أمس باعتقال ما لا يقل عن 1000 شخص في أكثر من 25 حرمًا جامعيًا في 21 ولاية منذ 18 أبريل/نيسان الماضي.



وخلال الأسبوعين الماضيين امتدت الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات تتوزع في سائر أنحاء الولايات المتحدة، من كاليفورنيا غربًا (جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس، جامعة جنوب كاليفورنيا…) إلى الولايات الشمالية الشرقية (كولومبيا، ييل، هارفارد، يوبين) مرورًا بالولايات الوسطى والجنوبية مثل تكساس وأريزونا.





