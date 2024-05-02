الخميس 02-05-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع عدد المعتقلين في احتجاجات الجامعات الأميركية الى 1700

اعلان صادر عن أمانة عمان

صدور القانون المعدل لقانون السياحة بالجريدة الرسمية

‏ إسقاط 12 مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم

أسعار الذهب عالميا اليوم

"مياهنا": اتباع هذه الارشادات يسهم في توفير استهلاك الماء خلال الصيف

اعلان صادر عن بلدية ناعور

"كتائب شهداء الأقصى" تطالب بمحاسبة قتلة أبو الفول

أوامر بفض اعتصام جامعة كاليفورنيا المؤيد لفلسطين ورقعة الحراك تتوسع

الخميس، 02-05-2024 09:25 ص

ارتفاع عدد المعتقلين في احتجاجات الجامعات الأميركية الى 1700

Poster-1982537-638498067335436215


الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة واشنطن بوست بارتفاع عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في جامعات أميركية إلى 1700.اضافة اعلان


وكانت قد أفادت وسائل إعلام أميركية يوم أمس باعتقال ما لا يقل عن 1000 شخص في أكثر من 25 حرمًا جامعيًا في 21 ولاية منذ 18 أبريل/نيسان الماضي.

وخلال الأسبوعين الماضيين امتدت الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات تتوزع في سائر أنحاء الولايات المتحدة، من كاليفورنيا غربًا (جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس، جامعة جنوب كاليفورنيا…) إلى الولايات الشمالية الشرقية (كولومبيا، ييل، هارفارد، يوبين) مرورًا بالولايات الوسطى والجنوبية مثل تكساس وأريزونا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020221781142825655811

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم

٤٤

"كتائب شهداء الأقصى" تطالب بمحاسبة قتلة أبو الفول

٢

أوامر بفض اعتصام جامعة كاليفورنيا المؤيد لفلسطين ورقعة الحراك تتوسع

الاحتلال٦

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

احتلال٢

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم الجلزون

احتلال

الاحتلال يقتحم مخيم العزة وسط بيت لحم

أخبار متعلقة
main_image6632661a20757

1300 شخص اعتقلوا في الاحتجاجات الطلابية بالولايات المتحدة

main_image66311a4a7178c

البيت الأبيض يهاجم احتجاجات طلبة جامعة كولومبيا

ة

منظمة حقوقية: الاحتلال يحتجز 3 آلاف فلسطيني من غزة

1707828621-1732405533

نادي الأسير الفلسطيني: الإخفاء القسري لمعتقلي غزة قد يتحول لنهج دائم