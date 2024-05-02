الخميس 02-05-2024
الوكيل الاخباري
 

نقابة الأطباء تنعى الطبيب محمود الشريف

ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة الى 34596

رئيس الجامعة الأردنية: التوسع بالتدريب لتنمية وتطوير القدرات الشخصية ضرورة ومطلب

381 ديناراً سعر الليرة الذهب الإنجليزية في الاردن اليوم

اللجنة الملكية لشؤون القدس: مشاهد مروعة يتعرض لها الصحفيون في فلسطين

فيديو - حريق ضخم يلتهم 150 وحدة سكنية وتجارية في ايران

أعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون بايدن بثني الاحتلال عن الهجوم على رفح

540 طنا من الخضار يرد للسوق المركزي في إربد

واشنطن: الجيش الروسي استخدم "سلاحاً كيميائياً" ضدّ القوات الأوكرانية

جمعية الفنادق: 78% حجوزات البحر الميت و56% بعمان خلال الاسبوع الحالي

الخميس، 02-05-2024 09:52 ص

زلزال يضرب شرق تايوان

663330494236046ec37750e8


الوكيل الإخباري- أعلنت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان عن وقوع هزة أرضية قبالة الساحل الشرقي للبلاد، تبلغ قوتها 5.1 درجة.

وبحسب الأرصاد الجوية، وقع الزلزال في الساعة 10:07 بالتوقيت المحلي-  في البلاد-  (05:07 بتوقيت موسكو) على بعد 44 كم جنوب شرقي مقاطعة تايتونغ (يتجاوز عدد السكان 200 ألف نسمة).

وأظهرت بيانات الهيئة أن مركز الزلزال كان يقع في البحر، على بعد 44 كيلومترا جنوب شرق قاعة مقاطعة تايتونغ، على عمق 11.7 كيلومتر.

وكانت شدة الزلزال، التي تقيس التأثير الفعلي لحدث زلزالي، هي الأعلى في الجزيرة، حيث تم قياس شدة الزلزال بـ 3 على مقياس الشدة المكون من 7 مستويات في تايوان.

وأظهرت بيانات الهيئة أن قوة الزلزال بلغت درجتين في أجزاء أخرى من تايتونغ وفي مقاطعتي هوالين وبينجتونغ.

ولا توجد معلومات حتى الآن عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

وتعرضت تايوان في الثالث من شهر أبريل الماضي لأعنف زلزال خلال 25 عامًا، شعر به السكان في جميع أنحاء تايوان بهزات بقوة 7.2 درجة وقعت في مقاطعة هوالين، ووفقًا لأحدث البيانات، قتل 18 شخصًا وأصيب أكثر من 1.1 ألف آخرين.

اضافة اعلان

 

RT


 




 

 


 

إقرأ ايضا
663345e342360466a60b8f1c

فيديو - حريق ضخم يلتهم 150 وحدة سكنية وتجارية في ايران

Doc-P-769817-638502211966652607

واشنطن: الجيش الروسي استخدم "سلاحاً كيميائياً" ضدّ القوات الأوكرانية

663320d54c59b755064c470b (1)

‏ إسقاط 12 مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية

0

بريطانيا تبدأ احتجاز المهاجرين لترحيلهم إلى رواندا

22

أوكرانيا.. محاكمة 10 أطباء زوروا مصدّقات طبية لأشخاص للتهرب من الخدمة العسكرية

2024-638501714926269635-626

إيران تكشف عدد مواقعها النووية المشكوك فيها من المنظمة الدولية للطاقة الذرية

أخبار متعلقة
ماهو-الكائن-الذي-يستطيع-التنبؤ-بالزلازل

سلسلة من الزلازل تضرب 3 دول امس

زلزال

تايوان تسجل أكثر من 200 زلزال في يوم واحد

6624991942360450321f4427

المساعدات الجديدة لأوكرانيا تثير غضب الأمريكيين

ببببببببببببيييييييييييييtitled

ارتفاع عدد مصابي زلزال تايوان إلى 1011

زلزال

بعدما دمر في تايوان.. زلزال قوي يضرب اليابان

0ad80961-e487-4138-8af3-069b77b7a72b

مقتل 4 أشخاص وإصابة 700 آخرين إثر زلزال تايوان واليابان تعلق الحركة الملاحية