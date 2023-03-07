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الثلاثاء، 07-03-2023 01:05 م

إيران تدعو لإجراء فوري لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا

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الوكيل الإخباري- نددت الخارجية الإيرانية "بالهجوم الإرهابي" على مطار حلب، داعية الى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الاعتداءات.

وندد ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيراني اليوم الثلاثاء بشدة "بالاعتداء العدواني والإنساني لنظام الفصل العنصري الصهيوني على مطار حلب الدولي في سوريا صباح اليوم الاثلاثاء ودعا المؤسسات الدولية المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الجرائم".

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وقال كنعاني: "بينما يعيش متضررو الزلزال السوري في حلب ظروفا صعبة، يهاجم الكيان الصهيوني مطار حلب وهو الطريق الرئيسي لوصول المساعدات الدولية إليهم وهذا مثال واضح على جريمة ضد الإنسانية".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "بعض الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان تلتزم الصمت حيال استمرار الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني المجرم على سوريا" وهذا الصمت مثال على تشجيع هذا الكيان على الاعتداء وانتهاك حقوق الإنسان والقوانين والأنظمة الدولية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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