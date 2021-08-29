الأحد 29-08-2021
الوكيل الاخباري

ولادة فتاة أفغانية على متن رحلة إجلاء جوية على ارتفاع 10 آلاف متر فوق سطح الأرض

مسدس قتل بيلي ذا كيد.. كنز بـ 6 ملايين دولار

إيران ترد على تلويح بايدن بخيارات أخرى للتعامل معها بشأن برنامجها النووي

الرئيس البرازيلي: لا بديل أمامي عن الفوز في الانتخابات سوى الموت أو السجن

وجود شخص تتحدث إليه يؤخر التدهور المعرفي

مصر تسجل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

الجيش يعلن عن حاجته للتجنيد لحساب الكليات

تحذير من تطبيق حديث يحوّل الصور الشخصية إلى كارتونية

مقترح فرنسي بريطاني بإقامة منطقة آمنة في كابول

رئيس المجلس القضائي يعلن عن شواغر قضائية

الأحد، 29-08-2021 04:31 ص

إيران ترد على تلويح بايدن بخيارات أخرى للتعامل معها بشأن برنامجها النووي

192228


الوكيل الإخباري - قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يهدد إيران بشكل غير قانوني عندما قال خلال اجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه قد يفكر في "خيارات أخرى" إذا فشلت الدبلوماسية النووية مع طهران.

وكتب شمخاني في حسابه عبر موقع تويتر، السبت: "الاجتماع الأول بين بينيت وبايدن والتشديد على استخدام "خيارات أخرى" ضد إيران، بينما يمثل تهديدًا غير قانوني لدولة أخرى، يؤسس حق جمهورية إيران الإسلامية في الرد المتبادل على "الخيارات المتاحة'".

اضافة اعلان

 

وأخبر بايدن بينيت في محادثاتهما بالبيت الأبيض يوم الجمعة، أنه يضع "الدبلوماسية أولاً" لمحاولة كبح برنامج إيران النووي، لكن إذا فشلت المفاوضات، فسيكون مستعدًا للانتقال إلى خيارات أخرى غير محددة.


وقال بينيت: "كنت سعيدًا لسماع كلماتك الواضحة بأن إيران لن تكون قادرة على امتلاك سلاح نووي، وأنك تؤكد أنك ستحاول المسار الدبلوماسي لكن هناك خيارات أخرى إذا لم ينجح ذلك".

 

CNN

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
645x344--2017-1498131195074

ولادة فتاة أفغانية على متن رحلة إجلاء جوية على ارتفاع 10 آلاف متر فوق سطح الأرض

612a89a34c59b73967487693

الرئيس البرازيلي: لا بديل أمامي عن الفوز في الانتخابات سوى الموت أو السجن

612ac2e82090a

مقترح فرنسي بريطاني بإقامة منطقة آمنة في كابول

612aab374c59b71c8976cce3

إصابة عناصر من قوى الأمن اللبناني خلال مطاردة سجناء فروا من مخفر شرقي البلاد

612a8e0f2febc

بايدن يحذر من هجوم محتمل جدا على مطار كابول في الساعات المقبلة

612a9b27e1fdf

تظاهرات جديدة في فرنسا رفضا للشهادة الصحية

أخبار متعلقة
1-1459501

مسؤول: بايدن سيبلغ بينيت بالتزامه المسار الدبلوماسي مع إيران

670548_e

بايدن: منح الترخيص الكامل لاستخدام لقاح «فايزر» لحظة مهمة في مكافحة الجائحة

8-41

إيران: تزويد لبنان بالوقود قرار سيادي

بايدن

بايدن يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر

61207a704c59b74da15fbd03

ترامب يدعو بايدن للاعتذار بسبب سيناريو الانسحاب من أفغانستان

610e6a5f42360401767676cf

طهران ترد على مجموعة الدول السبع