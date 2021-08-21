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ترامب يدعو بايدن للاعتذار بسبب سيناريو الانسحاب من أفغانستان

السبت، 21-08-2021 09:41 ص

ترامب يدعو بايدن للاعتذار بسبب سيناريو الانسحاب من أفغانستان

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الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه يجب على الرئيس الحالي، جو بايدن، الاعتذار أمام الأمريكيين عن طريقة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

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وجاء في بيان صدر عن ترامب: "على جو بايدن أن يعتذر أمام أمريكا عن سماحه بانسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد قبل مغادرة المدنيين، وكذلك عن أنه سمح بوقوع المعدات العسكرية بقيمة 85 مليار دولار في أيدي طالبان".

وأضاف أنه لو جرى هذا الأمر في ظل إدارته لما أصبح انسحاب القوات الأمريكية بمثابة كارثة.

وقال ترامب في بث قناة "Fox News" الأمريكية، الثلاثاء الماضي، إن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بقيادة بايدن أصبح "أكبر إهانة بالنسبة للولايات المتحدة". وأضاف: "سيؤثر ذلك على علاقاتنا (الدولية) خلال سنوات وعشرات من السنوات".

واستولت حركة "طالبان" على البلاد يوم الأحد وأعلنت عن "إنهاء الحرب" في أفغانستان، بينما غادر الرئيس أشرف غني الأراضي الأفغانية. وتقوم الدول الغربية بإجلاء مواطنيها من هذا البلد.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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