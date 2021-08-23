إيران: تزويد لبنان بالوقود قرار سيادي

الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، يوم الإثنين، إن قرار طهران بتزويد لبنان، بالوقود، ”قرار سيادي وطبيعي“.



وأضاف خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، تعليقا على إرسال إيران الوقود إلى لبنان ”التجارة العادية في الطاقة هي قرار سيادي.. نبيع نفطنا بناء على قرارنا والحاجة التي عبر عنها أصدقاؤنا وحلفاؤنا“.



وتابع ”لا يمكن لإيران أن تبقى تنظر إلى المعاناة المخطط لها ضد الشعب اللبناني.

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ومن المؤكد أن إيران هي إحدى الدول التي ستقف ضد الإجراءات المفروضة على دول المنطقة“.

المصدر: إرم