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الأربعاء، 28-07-2021 11:54 ص

إيران تعلن موعد أداء رئيسي لليمين الدستورية

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الوكيل الإخباري- أكد عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، "عن استعداد 70 شخصية أجنبية للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي".

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وفي إشارة إلى اجتماع البرلمان المغلق قال علي رضا سليمي، "اجتماع اليوم تناول موضوع مراسم أداء اليمين للرئيس المنتخب، وتم إجراء التنسيقات اللازمة".


وأشار سليمي، إلى أن "70 شخصية أجنبية أعلنت استعدادها للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية لغاية الآن وأن العدد يتزايد سريعا"، معتبرا أن "حضور هذا العدد في مراسم أداء اليمين منقطع النظير".


وأكمل، "النقطة اللافتة هي أن هنالك دولا كانت علاقاتنا معها فاترة خلال الفترة الماضية، أعلنت استعدادها للمشاركة في هذه المراسم".


وأوضح البرلماني الإيراني، أن الجلسة سوف تعقد في تمام الخامسة عصرا بتوقيت إيران (12:30 بتوقيت غرينيتش) من يوم الخميس 5 أغسطس القادم، في البرلمان، لافتا إلى أن الحفل الرسمي سوف يشهد حضور عدد محدود من الضيوف مراعاة للتعليمات المتعلقة بتفشي كورونا، وأنه تم إرسال دعوة رسمية لأكثر من 50 دولة.


ومن المقرر أن يقدم رئيسي تشكيلته الوزارية إلى البرلمان بنفس اليوم.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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