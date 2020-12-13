الأحد 13-12-2020
الوكيل الاخباري

استكمال النظر في قضية فتى الزرقاء اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء لطيفة اليوم

عضو في لجنة الأوبئة يتوقع إصابة 20%-25% من الأردنيين بكورونا

الجزائر تسجل 9 وفيات و517 إصابة جديدة بكورونا

دائرة مراقبة الشركات تتوقف عن استقبال المراجعين الأحد والاثنين

4 مخالفات لمواطنين ومنشآت في الزرقاء لعدم الالتزام بأوامر الدفاع

222 وفاة بكورونا في تركيا و243 بأوكرانيا

وزير المياه يتفقد أعمال تنظيف محطة تلال الذهب لمياه الري

توضيح من وزير التربية حول عودة الطلبة الى المدارس

الأحد، 13-12-2020 07:39 ص

إعداد برنامج عمل واضح ودقيق

إيران: سياستنا مبنية على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة

5fd55e124236045fda0665fa
نائب رئيس الجمهورية الإيراني إسحاق جهانغيري


الوكيل الإخباري - أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني اسحاق جهانغيري أن سياسة البلاد مبنية على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة.

اضافة اعلان

وفي تصريح له خلال اجتماع رؤساء الغرف التجارية الإيرانية مع دول الجوار، قال جهانغيري: "وفق الإحصائيات فقد بلغت نسبة صادرات السلع الإيرانية إلى الدول الجارة 65 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري (العام الإيراني بدأ في 20 مارس)، ومن الضروري أن تبادر غرفة التجارة الإيرانية إلى إعداد برنامج عمل واضح ودقيق للتعاون مع كل دولة من دول الجوار ووضع ذلك على جدول الأعمال".


وأضاف: "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبنية على تعزيز التعاون مع دول الجوار، وهذه الدول تعد الهدف الرئيسي لصادرات السلع الإيرانية، الأمر الذي يتطلب تحديد الأولويات ووضع التمهيدات اللازمة لتعزيز التعاون مع هذه الدول".


وأكد المسؤول الإيراني "ضرورة إيجاد وإكمال البنى التحتية للتعاون بين إيران والجوار" وأضاف: "رغم كل القيود فقد بذلت الجهود في هذه المرحلة لإنجاز مشاريع سككية للربط بين إيران ودول الجوار حيث تم اتخاذ خطوات مؤثرة في هذا المجال".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fd5014d4236045fda0665bd

قرار بتعليق محادثات السلام الأفغانية

5fd58a8142360471ab74d26e (1)

بريطانيا : دعوات لتخزين المواد الغذائية في المتاجر الكبرى

9

مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع دول العالم

120203115344104565679

البرلمان العربي يدعو إلى استراتيجية جديدة تجاه الأزمات

image (2)

حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب غداً

1-1400022

روسيا تعلن عن انتهاك لهدنة وقف اطلاق النار في اقليم كاراباخ

أخبار متعلقة
علم البحرين

تمرين جوي بحريني أمريكي مشترك