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الجمعة، 10-11-2023 02:55 م

إيران: لا مفر من توسيع نطاق الحرب في غزة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن توسيع نطاق الحرب على غزة "لا مفر منه".

وقال أمير عبد اللهيان لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي مساء أمس الخميس: "نظرا لتزايد حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة، فقد أصبح توسيع نطاق الحرب أمرا لا مفر منه".

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وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بوقتٍ سابق إن ايران ترى أن "من واجبها دعم فصائل المقاومة"، لكنه شدد على أنها تتصرف بشكل مستقل.

وسينضم رئيسي إلى القادة العرب في الرياض، غداً السبت، لحضور قمتين يتوقع أن تؤكدا المطالبة بوقف هجمات الاحتلال على غزة .

 




 

 


 

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