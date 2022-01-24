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الإثنين، 24-01-2022 01:03 م

إيطاليا تبدأ انتخابات الرئاسة اليوم والحسم الخميس

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الوكيل الإخباري-يبدأ المشرعون الإيطاليون، اليوم الاثنين، انتخاب رئيس جديد للبلاد، ليخلف الرئيس الحالي سيرجيو ماتاريلا، دون توافق وبلا أمل في الحسم قبل الخميس المقبل.

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وذكرت وكالة الأنباء الايطالية "أنسا" أنه من المقرر أن يدلي نحو 1009 نواب من مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، اضافة الى ممثلين عن المناطق والأقاليم المتمتعة بحكم ذاتي بأصواتهم اليوم .


وعادة لا يكون هناك مرشحون رسميون في السباق، إلا أنه لطالما اعتُبر رئيس الوزراء الحالي ماريو دراجي، المرشح الأوفر حظا لشغل أعلى منصب في الدولة، ونظرا لأنه لا يمكنه تولي المنصبين، فقد استمرت مفاوضات لأسابيع في روما بشأن كيفية استمرار حكومته، التي تتضمن تمثيلا لجميع الأحزاب الرئيسية في البرلمان تقريبا.


وأعلن رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني أمس الأول انسحابه من السباق.


وحتى أمس لم تتفق أحزاب اليمين واليسار على مرشح مشترك، ما يجعل إمكانية التوصل إلى فائز في اليوم الأول من التصويت أمرا مستبعدا، حيث يستلزم فوز أي مرشح الحصول على أغلبية الثلثين خلال أول ثلاث جولات من التصويت، وبعد ذلك تكون الأغلبية المطلقة كافية، ولأنه لا يمكن إجراء إلا تصويت واحد في اليوم، فمن غير المتوقع إعلان فائز قبل يوم الخميس المقبل.

 


بترا

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