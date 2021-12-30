الرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد

الوكيل الإخباري-دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد يوم الأحد الموافق للتاسع من كانون الثاني المقبل.

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وقال صالح في منشور على (تويتر)، إن الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد، وتعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين.



وأضاف أن هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الاصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر.



وجاءت دعوة الرئيس العراقي بعد أيام قليلة من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي.



بترا