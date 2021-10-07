إيطاليا : لا دفاع أوروبيا مشتركا بدون سياسة خارجية موحدة

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراجي أنه إذا لم يكن لأوروبا سياسة خارجية مشتركة، فمن الصعب جدًا أن يكون لها دفاع مشترك.



ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن دراجي قوله في مؤتمر صحفي الأربعاء، بعد ختام القمة الأوروبية في سلوفينيا: إنه يمكن الوصول إلى ذلك داخل الاتحاد الأوروبي، أو من خلال تحالفات بين مختلف دول الاتحاد، ولكن الوسيلة الأولى للقيام بذلك هي الأفضل بكثير، لأننا سنحافظ على مخطط فوق وطني، بدلاً من مخطط للتحالفات الحكومية الدولية".

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