الثلاثاء 17-05-2022
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الثلاثاء، 17-05-2022 09:23 ص

إيطاليا: 38 ألف قاصر دخلوا البلاد من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية

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الوكيل الاخباري- أعلنت إيطاليا، وصول حوالي 38 ألف قاصر إليها من أوكرانيا، معظمهم برفقة ذويهم أو أقاربهم.، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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وأوضح وزير العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالي، أندريا أورلاندو، أن السؤال الأساسي الأول الذي طرحناه على أنفسنا هو كيفية دمج هؤلاء الأطفال في مؤسساتنا الدراسية، وكذلك من خلال تقديم الدعم اللغوي اللازم لهم أيضا.

وأضاف: "يمكن تسجيل القاصرين الأوكرانيين في المدرسة والحصول على طبيب أطفال، بعد حصولهم على بطاقة الضرائب، كما أن هناك مسألة أخرى ركزنا عليها وهي الاستقبال الآمن للقصر الأوكرانيين غير المصحوبين بذويهم".

وتابع قائلا: "حتى الـ12 من مايو، وصل عدد القصر الأوكرانيين غير المصحوبين بذويهم إلى 4037 قاصرا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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