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الأربعاء، 27-04-2022 08:51 ص

روسيا.. انفجارات واندلاع حريق بمخزن ذخيرة

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الوكيل الإخباري - أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، الأربعاء، أن سلسلة انفجارات دوت في الساعات الأولى من الصباح بمدينة بيلغورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا، وإن حريقا اندلع في مستودع ذخيرة بالمنطقة.

وقال غلادكوف إن الحريق الذي اندلع في منشأة بالقرب من قرية ستارايا نيليدوفكا، لم يسفر عن إصابة أي مدنيين.

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واتهمت روسيا أوكرانيا هذا الشهر بمهاجمة مستودع وقود في بيلغورود بطائرات هليكوبتر، وإطلاق النار على عدة قرى في المنطقة.


وتقع منطقة بيلغورود على الحدود مع مناطق لوغانسك وسومي وخاركيف في أوكرانيا، والتي تشهد جميعها قتالا عنيفا منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل شهرين.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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