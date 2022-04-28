روسيا : نقل الأسلحة إلى أوكرانيا يشكل خطرًا على القارة الأوروبية

الوكيل الاخباري - اعتبرت روسيا، اليوم الخميس، أن استمرار نقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، يشكل خطرًا حقيقيًا على آمن القارة الأوروبية، محذرة من محاولات تصدير أسلحة ثقيلة إلى دول مجاورة لأراضيها.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي : "النزعة المتمثلة بضخ أسلحة، منها أسلحة ثقيلة، إلى أوكرانيا ودول أخرى، تشكل بحد ذاتها الخطوات التي تهدد أمن القارة وتتسبب في انعدام الاستقرار".

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