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الأربعاء، 27-04-2022 12:24 م

أوكرانيا : مقتل 22 ألفا و400 جندي روسي منذ بدء الحرب

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الوكيل الإخباري-أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي إلى 22 ألفا و400 جندي منذ بدء الهجوم العسكري عليها أواخر فبراير/ شباط الماضي.

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وذكرت هيئة الأركان، في بيان، أن الجيش الروسي خسر 300 جندي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 22 ألفا و400 جندي منذ بدء الهجوم العسكري على أوكرانيا.


وأضافت أن الجيش الأوكراني تمكن أيضا من تدمير 185 طائرة، و155 مروحية، و939 دبابة، و421 مدفعا، و149 راجمة صواريخ، و71 نظام دفاع جوي، بين 24 فبراير و26 أبريل/ نيسان 2022.


كما خسرت روسيا، ألفين و342 مركبة مدرعة، و8 سفن وزوارق سريعة، و76 صهريج وقود، و207 طائرات دون طيار.

 

 

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