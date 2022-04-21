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الخميس، 21-04-2022 12:29 م

أوكرانيا: مقتل 208 أطفال منذ بدء العملية الروسية

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الوكيل الإخباري-أعلنت أوكرانيا الخميس، مقتل 208 أطفال وإصابة 376 آخرين، جراء العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي.

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وقالت النيابة العامة الأوكرانية في بيان، إن الهجمات الروسية ألحقت أضرارا في 1141 مؤسسة تعليمية، بينها 99 تدمرت بالكامل.


وأضافت أن الهجمات الروسية المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن مقتل 208 أطفال، وإصابة 376 آخرين بجروح.


من جانب آخر، قالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك، إنه تم إجلاء 4 حافلات من المدنيين من منطقة ماريوبول أمس.


وأردفت أن عمليات إجلاء النساء والأطفال والمسنين ستستمر اليوم أيضا.
وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.


وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

 

 

الاناضول

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