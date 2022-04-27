القوات الروسية تسيطر على قرى في دونباس

الوكيل الإخباري-أعلنت أوكرانيا اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تقدمت في شرق البلاد، وسيطرت على عدة قرى في منطقة دونباس.

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ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية (أوكرينفورم) عن وزارة الدفاع الأوكرانية قولها، إن القوات الروسية أخرجت الجيش الأوكراني من مناطق فيليكا كوميشوفاخا وزافودي في منطقة خاركيف، وسيطرت على زاريتشني، ونوفوتوشكيفسك في منطقة دونيتسك، محذرة من مواصلة القوات الروسية هجومها باتجاه نيجني وأوريخيف في منطقة زابوريجيا وسط البلاد.



وأوضحت الوكالة أن زاريتشني التي تعد مركزا إقليميا، تبعد 50 كلم فقط عن مدينة كراماتورسك، مشيرة إلى أن انفصاليين موالين لروسيا سيطروا على منطقتي دونيتسك ولوغانسك عام 2014 عندما ضم الكرملين شبه جزيرة القرم بعد تظاهرات أطاحت بالرئيس الأوكراني السابق الموالي لموسكو.

بترا