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السبت، 13-05-2023 12:58 م

اجتماع هام في إيطاليا بسبب المعكرونة!

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الوكيل الإخباري- أجبر نقاش محتدم في إيطاليا حول ارتفاع أسعار المعكرونة، الحكومة على عقد اجتماع أزمة هذا الأسبوع، حيث دعا أدولفو أورسو، وزير الأعمال في إيطاليا، إلى اجتماع، الخميس 11 مايو/أيار 2023، للجنة جديدة معنية بمناقشة الزيادة في سعر المعكرونة، وفقاً لمسؤول بوزارة الشركات والصُنع في إيطاليا.

فيما ذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن الوزارة، أنَّ أسعار المعكرونة ارتفعت بنسبة 17.5% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة The Washington Post الأمريكية.

تعادل هذه القفزة في السعر أكثر من ضعف تضخم أسعار المستهلكين في إيطاليا، التي بلغت 8.1% في مارس/آذار، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي، وتتزامن مع انخفاض سعر القمح. وستُقيِّم اللجنة، دور تكاليف المواد الخام والطاقة والإنتاج في زيادة السعر.

تبادل الاتهامات بشأن أسعار المعكرونة

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اتهمت مجموعات المستهلكين المنتجين بالمضاربة، وقدمت شكوى رسمية تطلب من السلطات التحقيق في المسألة. بينما يقول المنتجون إنَّ مزيجاً من العوامل- وضمن ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلسلة التوريد والتضخم- يؤدي إلى ارتفاع تكاليفهم؛ مما يجبرهم على فرض مزيد من الرسوم على المعكرونة، وهي عنصر أساسي في النظام الغذائي الإيطالي.

فيما قال الوزير أورسو، في بيان، إنَّ المستهلكين سيستفيدون من اجتماع اللجنة بغض النظر عن النتيجة؛ لأنَّ الاهتمام المتزايد بهذه المشكلة دفع بالفعل العديد من الشركات إلى القول إنَّ ارتفاع أسعار المعكرونة مؤقت فقط.

لا تزال المعكرونة، التي يبلغ سعرها نحو دولارين للصندوق، غير مُكلِّفَة نسبياً. لكن أي نزاع في إيطاليا يتعلق بالمعكرونة، التي تمثل جزءاً قوياً من الهوية الوطنية، يجذب انتباهاً كبيراً. ويشير أحد التقديرات إلى أنَّ أكثر من 60% من الإيطاليين يتناولون المعكرونة يومياً.

بينما علّق أحد المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “هناك شيء مضحك جداً حول عقد الحكومة الإيطالية اجتماع أزمة حول المعكرونة. هذا جعلني أضحك. أعلم أنه لا ينبغي ذلك، لكن هناك شيء مضحك بطبيعته حول تعريف الحكومة الإيطالية للأزمة بأنها معكرونة باهظة الثمن”.

 




 

 


 

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