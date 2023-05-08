الإثنين 08-05-2023
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الإثنين، 08-05-2023 09:35 ص

بيرو.. مقتل 27 عاملا جراء حريق في منجم ذهب

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الوكيل الإخباري- أفادت سلطات بيرو بأن حريقا اندلع في منجم ذهب بجنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27 عاملا خلال دورة عمل ليلية.

وقالت شركة "ياناكيوا" للتعدين في بيان إنه تم إجلاء 175 عاملا بسلام، بعد الحادث الذي وقع في وقت متأخر يوم الجمعة أو في وقت مبكر السبت.

وأشارت الشركة إلى أن 27 قتيلا كانوا يعملون لحساب مقاول متخصص في التعدين.

وقال مسؤولون حكوميون إن التحقيق جار في سبب الحريق. وذكرت بعض التقارير الإخبارية أن التحقيقات الأولية أشارت إلى احتمال حدوث انفجار بسبب ماس كهربائي في جزء من المنجم على عمق 100 متر تحت الأرض.

وقالت السلطات إن المحققين يعملون على توضيح ما حدث وإن مكتب الادعاء "سيحدد مسؤوليات المتورطين فيه".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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