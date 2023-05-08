سقطت على منزل.. قتلى وجرحى بتحطم طائرة "ميغ-21" في الهند

الوكيل الإخباري- لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم بعدما تحطمت طائرة من طراز "ميغ-21" تابعة للقوات الجوية الهندية في غرب البلاد صباح اليوم الاثنين.



وذكرت تقارير أن القتلى مدنيون كانوا على الأرض لحظة سقوط الطائرة، بينما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في الشرطة أن الطائرة سقطت على منزل، وأن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح.



وأكدت السلطات في وقت سابق مقتل مدنيين اثنين جراء الحادث الذي وقع في منطقة ريفية قرب سوراتغاره بولاية راجاستان.

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من جانبه، قال سلاح الجو الهندي في بيان عبر "تويتر" إن الطائرة تحطمت "خلال طلعة تدريب روتينية" وإن طيارها قفز من الطائرة بسلام ولم يصب إلا بجروح طفيفة، مضيفا أنه فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

روسيا اليوم