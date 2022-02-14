سقوط طائرة في المياه قبالة سواحل شرق الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري-سقطت طائرة على متنها 7 أشخاص، في المياه قبالة سواحل ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية أمس الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمريكية.



ونقلت قناة 12 الإخبارية المحلية عن مسؤولين محليين في أمريكا أن الطائرة تحطمت على بعد حوالي 6.5 كيلومتر شرق ساحل مقاطعة كارتريت بعد ظهر الأحد.

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وحسب المسؤولين، فقد كان على متن الطائرة أربعة مراهقين وثلاثة بالغين، بينهم الطيار.



وقال خفر السواحل إن الطائرة حلقت "بشكل غير مستقر" قبل أن تختفي من شاشة الرادار.



وتم إرسال زورقين لخفر السواحل وقارب وطائرة هليكوبتر لإجراء عملية بحث.





روسيا اليوم