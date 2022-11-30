الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 09:19 ص

احتكاك بحري يوتّر الأجواء بين الصين والولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري - قال الجيش الصيني، أمس الثلاثاء، إنه أبعد طراداً أمريكياً مسلحاً بصواريخ موجهة دخل بشكل "غير قانوني"، المياه بالقرب من جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي.

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وأفاد تيان جونلي المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية في جيش التحرير الشعبي الصيني، بأن "تصرفات الجيش الأمريكي انتهكت بشكل خطير سيادة وأمن الصين".

وقال الأسطول السابع الأمريكي، إن بيان الصين بشأن حرية العملية الملاحية لحاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس تشانسلورسفيل" في بحر الصين الجنوبي "مغلوط"، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

 

وأضاف البيان أن الصين تؤكد "مزاعم بحرية مفرطة وغير مشروعة في بحر الصين الجنوبي، على حساب جيرانها بجنوب شرق أسيا".

 

وقال البيان إن "يو أس أس تشانسلورسفيل" نفذت مهمتها وفقاً للقانون الدولي.


وبات بحر الصين الجنوبي خلال السنوات الماضية يحظى بالأولوية لدى بكين التي تعمل على توسيع نفوذها فيه، وتعتبره بحراً خاصاً بها، ما دفع واشنطن بالمقابل لتنسيق المواقف مع الدول المطلة عليه كالفلبين وسنغافورة وغيرهما، لمواجهة سعي الصين لبسط سلطتها المطلقة على هذا البحر، والتأكيد على حرية الملاحة الدولية فيه.


ويبقى هذا البحر أحد أبرز مقومات القوة في الفكر الاستراتيجي الصيني، عبر تحكمها من خلال هذا البحر بخطوط التجارة الدولية.

 

البيان

 




 

 


 

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