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الإثنين، 13-02-2023 11:58 ص

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا الى أكثر من 35 ألفا

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الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 35 ألف قتيل، فيما تضاءلت آمال العثور على ناجين بعد مرور أسبوع على الكارثة التي اعتبرتها الأمم المتحدة الأسوأ في المنطقة منذ 100 عام.

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وفي سوريا، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 5300، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وفي تركيا، قال وزير الصحة التركي فؤاد أوقطاي، إن عدد الوفيات ارتفع أمس الأحد، إلى 29 ألفا و605 وفيات، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.


وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب الاثنين الماضي، جنوب تركيا وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة، ضرب شمال سوريا، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين وخلف أضرارا بعشر ولايات تركية ومناطق من الشمال السوري.


من جهته، حذر الوكيل الأممي للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث من أن الحصيلة قد تتضاعف.

 




 

 


 

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