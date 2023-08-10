الخميس 10-08-2023
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الخميس، 10-08-2023 12:07 م

ارتفاع عدد قتلى الحريق في هاواي إلى 36

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الوكيل الإخباري - قال مسؤولون في مقاطعة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأمريكية، إن عدد القتلى في حريق غابات في بلدة لاهاينا التاريخية، ارتفع إلى 36.

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وحريق لاهاينا هو واحد من عدة حرائق دمرت بلدات بأكملها في هاواي، وانتشر في البداية بفعل الرياح من إعصار "دورا"، مما أدى إلى انتقال الحريق إلى جزيرة ماوي، تاركا وراءه سيارات محترقة وأكواما من الأنقاض التي يتصاعد منها الدخان.

وقال مسؤولون إن 271 مبنى تضرر أو دمر وأصيب العشرات. وأفاد خفر السواحل بأنه أنقذ 14 شخصا قفزوا في الماء هربا من ألسنة اللهب والدخان، بينهم طفلان.


وقال مسؤولون إن من بين الجرحى ثلاثة أشخاص أصيبوا بحروق خطيرة نقلوا جوا إلى وحدة الحروق في مركز ستراوب الطبي في جزيرة أواهو، فيما نقل 20 آخرون إلى مركز ماوي ميموريال الطبي.

وقضى أكثر من 2100 شخص ليلة الثلاثاء الماضي في مراكز الإجلاء. كما لجأ 2000 مسافر إلى مطار كاهولوي بعد إلغاء العديد من الرحلات الجوية، فيما بدأ المسؤولون بإعداد مركز المؤتمرات في هاواي في هونولولو لاستقبال آلاف السائحين النازحين والسكان المحليين في هاواي.


وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أمر جميع الأصول الفيدرالية المتاحة للمساعدة في الاستجابة للحرائق، مشيرا إلى أن الحرس الوطني في هاواي حشد طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" للمساعدة في إخماد الحرائق وكذلك جهود البحث والإنقاذ في ماوي.

 

RT

 

 

 




 

 


 

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