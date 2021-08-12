الخميس 12-08-2021
الوكيل الاخباري

مصرف لبنان المركزي دفع 800 مليون دولار مقابل الوقود في الشهر الماضي

القبول الموحد تطرح 554 تخصصاً للعام الجامعي الجديد

اعتماد منظمة الصحة العالمية لقاح "سبوتنيك V" الروسي.. في الميزان

بلدية عين الباشا : إجراءات عاجلة لحل مشكلة الحظائر في شارع الأردن - صور

لاستكمال فتح القطاعات .. الصحة تدعو لتسريع وتيرة التطعيم

ولي العهد يؤكد على أهمية دور الشباب

اغلاق منشأتين وانذار ومخالفة 96 منشأة في الزرقاء خلال شهر

السودان: ارتفاع عدد ضحايا سيول النيل الى 22 شخصا

استئناف البحث عن ضحايا انهيار أرضي في الهند

إصابة خمسة أشخاص بثلاثة حوادث منفصلة صباح اليوم

الخميس، 12-08-2021 10:24 ص

استئناف البحث عن ضحايا انهيار أرضي في الهند

6114ca2d4c59b7019004cc2f


الوكيل الاخباري- استأنف رجال إنقاذ بحثهم صباح اليوم الخميس عن ناجين وضحايا في انهيار أرضي كبير اجتاح طريقا سريعا في جبال، شمال الهند، يوم أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل.اضافة اعلان


وتحطمت حافلة وشاحنة وسيارتان في الانهيار الأرضي في منطقة كنور، بولاية هيماشال براديش. وقال بيان للشرطة إن عشرات الأشخاص يخشى أنهم ما زالوا محاصرين في الحافلة التي طمرها الحطام.

وتم نشر أكثر من 100 من رجال الإنقاذ، بمن فيهم أفراد من الشرطة وقوات الأمن، لإزالة الأنقاض باستخدام أربعة معدات حفر.

وقال فيفيك كومار باندي، المتحدث باسم قوات الأمن، المشاركة في البحث، إنه تم حتى الآن إنقاذ 14 شخصا. وقال مدير المنطقة عابد حسين صادق إنه تم نقلهم إلى المستشفيات لكن إصاباتهم ليست خطيرة.

وعثر على ثماني جثث في سيارة رياضية، بينما عثر على جثتين في الشاحنة التي انقلبت وتدحرجت حتى ضفة النهر. وتم انتشال ثلاث جثث أخرى يوم الخميس.

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث عدة انهيارات أرضية في ولاية هيماشال براديش خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتقع المنطقة على بعد 600 كيلومتر (375 ميلا) شمال نيودلهي.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
زلزال 2

زلزال قوته 7.2 في الفلبين

main_image6114cc90c48a9

السودان: ارتفاع عدد ضحايا سيول النيل الى 22 شخصا

6114b0ab42360433191f553d

الجيش الجزائري يدفع بمروحيات للمشاركة في إخماد الحرائق

حقوق الانسان

سفارة روسيا تدعو الخارجية الأمريكية إلى الاهتمام بحقوق الإنسان

61146b2e4c59b7019004cbe0

صحيفة أميركية : الولايات المتحدة قد تغلق سفارتها في كابل

61145eae4236047f5d6e5265

تحطم مروحية على متنها 16 شخصا في روسيا

أخبار متعلقة
w

مقتل شخصين بإطلاق نار خارج حفل في مدينة بروكلين الأمريكية

w

مقتل 12 من أسرة واحدة بانفجار لغم شرقي أفغانستان

w

اصابة ثلاثة اشخاص في كمين نفذته عصابة داعش في العراق

w

إجراءات أمنية مشددة في كشمير الهندية

f

انفجار عبوتين ناسفتين وسط بغداد

d

البنتاغون في حالة إغلاق بعد إطلاق أعيرة نارية