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الإثنين، 11-03-2024 01:33 م

استطلاعات رأي: بوتين قد يحصل على أكثر من 80% من الأصوات في الانتخابات

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الوكيل الإخباري - يتجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحصول على أكثر من 80% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط توقعات بأن تبلغ نسبة مشاركة الناخبين حوالي 70%، حسب استطلاعات رأي أخيرة.

ويفيد التقدير الانتخابي، الذي يستند إلى عدد من استطلاعات الرأي، والذي أعده مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام "فتسيوم"، بأن بوتين قد ينال 82% من الأصوات، مع نسبة المشاركة المتوقعة 71%.

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ووفق حسابات المركز، من المحتمل أن تتوزع الأصوات بين المرشحين الآخرين على النحو التالي: نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي الروسي) 6%، فلاديسلاف دافانكوف (حزب "الناس الجدد") 6%، وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي) 5%.


أما "مؤسسة الرأي العام" فأظهر أحدث استطلاع رأي لها، أن بوتين قد يحصل على 80% من الأصوات، وخاريتونوف 5.7%، وسلوتسكي 5.6%، ودافانكوف 4.6%، مع نسبة المشاركة المتوقعة 69.8%. وأجري هذا الاستطلاع في الفترة من 4 إلى 6 مارس على عينة تشمل 1.5 ألف شخص.


ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية في روسيا، فإنه يحظر نشر نتائج استطلاعات الرأي العام المتعلقة بهذه الانتخابات خلال الـ5 أيام الأخيرة قبل التصويت وخلال يوم الاقتراع نفسه. وكان مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) قد حدد موعد الانتخابات في 17 مارس 2024، فيما قررت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن يستمر التصويت على مدى ثلاثة أيام هي 15 و16 و17 مارس.

 

RT

 




 

 


 

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