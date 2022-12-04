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الأحد، 04-12-2022 09:06 ص

استعدادا لتتويج الملك تشارلز الثالث.. نقل تاج سانت إدوارد لمكان آخر

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الوكيل الاخباري- قالت وسائل إعلام إنه تم نقل تاج سانت إدوارد الذي يشاهده ملايين الأشخاص كل عام في برج لندن، إلى مكان آخر لتعديله استعدادا لتتويج الملك تشارلز الثالث العام المقبل.

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ولم يفصح قصر باكنغهام عن مكان نقل التاج لأسباب أمنية حتى اكتمال العملية التي لا تزال تفاصيلها سرية.

وقال قصر باكنغهام في بيان إن هذه الخطوة ظلت سرية لأسباب أمنية حتى اكتمال العملية. ولم يقدم القصر أي تفاصيل ولم يذكر أين ستتم أعمال التعديل.

وأضاف قصر باكنغهام أن حفل التتويج سيقام في مراسم دينية، يقيمها رئيس أساقفة كانتربري، كما سيتم تتويج زوجة الملك كاميلا إلى جانب زوجها.

وسيتم تتويج تشارلز  في 6 مايو العام المقبل في وستمنستر في احتفال، بعدما تسلم الملك بعد حكم والدته الملكة الراحلة إليزابيث.

 وكانت تمتلك الملكة إليزابيث الثانية مجموعة ضخمة من المجوهرات والتيجان، أحدها هو تاج "سانت إدوارد"، الذي استخدم لتتويجها قبل نحو 70 عاما.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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