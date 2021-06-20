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الأحد، 20-06-2021 08:04 م

اصطدام واحتراق ناقلتي دبابات في بولندا

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سيارات الإطفاء في بولندا - أرشيفية


الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام بولندية أن ناقلتي دبابات اصطدمتا واحترقتا على الطريق السريع A6 شمال غربي البلاد.

وأشارت وسائل إعلام بولندية، إلى أن "الحادث وقع بالقرب من مدينة شيتسين شمال غربي بولندا، وأنه نتيجة للاصطدام اندلعت النيران، مما تسبب باحتراق جميع المعدات العسكرية" التي كانت تحملها الناقلتان، ولم يعلن عن وقوع ضحايا بشرية بالحادث. 

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وبحسب المصادر ، "سمع دوي انفجارات في مكان الحادث، وقام رجال الشرطة بتطويق المنطقة"، وهرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث في محاولة للسيطرة على الحريق.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 


 




 

 


 

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