اعتقال مدير المخابرات الدنماركية للاشتباه في تسريبه معلومات 'سرية للغاية'

الوكيل الإخباري-احتجزت السلطات الدنماركية مدير جهاز المخابرات العسكرية، لارس فيندسن، لضلوعه في قضية تتعلق بتسريب معلومات "سرية للغاية" وفق ما ذكرت وسائل إعلام دنماركية، اليوم الاثنين .



وكان قد تم اعتقال 4 موظفين حاليين وسابقين من أجهزة المخابرات الدنماركية في ديسمبر، بتهمة تسريب معلومات سرية للغاية.

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وجرى إطلاق سراح ثلاثة منهم بعد ذلك لكنهم مازالوا قيد التحقيق.



ولم يتضح الوقت الذي سيمضيه فيندسن قيد الحجز. ورفض مكتب المدعي العام التعليق على القضية.

سكاي نيوز

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