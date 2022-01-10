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الإثنين، 10-01-2022 01:16 م

اعتقال مدير المخابرات الدنماركية للاشتباه في تسريبه معلومات 'سرية للغاية'

علم_الدنمارك__ألوانه_ومعانيها،_وسبب_اختيار_هذا_الشكل_له


الوكيل الإخباري-احتجزت السلطات الدنماركية مدير جهاز المخابرات العسكرية، لارس فيندسن، لضلوعه في قضية تتعلق بتسريب معلومات "سرية للغاية" وفق ما ذكرت وسائل إعلام دنماركية، اليوم الاثنين   .

وكان قد تم اعتقال 4 موظفين حاليين وسابقين من أجهزة المخابرات الدنماركية في ديسمبر، بتهمة تسريب معلومات سرية للغاية.

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وجرى إطلاق سراح ثلاثة منهم بعد ذلك لكنهم مازالوا قيد التحقيق.

 

ولم يتضح الوقت الذي سيمضيه فيندسن قيد الحجز. ورفض مكتب المدعي العام التعليق على القضية.

 

سكاي نيوز

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