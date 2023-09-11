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الإثنين، 11-09-2023 10:33 ص

"افتراء خبيث".. الصين تعلق على حديث عن تجسسها على بريطانيا

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الوكيل الإخباري - استنكرت الصين بشدة تقارير عن توقيف شخصين في بريطانيا بتهمة التجسس لصالحها، معتبرة أنها محض "افتراء خبيث" و"مهزلة سياسية".

جاء ذلك بعد أن أكدت الشرطة البريطانية في نهاية الأسبوع الماضي، توقيف شخصين في مارس على خلفية شبهات تجسس، ألقي القبض على الأول في منطقة أكسفورد، والآخر في أدنبره. وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن الشبهات تدور حول تجسس لصالح بكين.

ونقل رئيس الوزراء ريشي سوناك لنظيره الصيني لي تشيانغ خلال اجتماع بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها نيودلهي، استياءه من "تدخلات" بكين في ديمقراطية بلاده.

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وندد ناطق باسم السفارة الصينية في لندن بالحديث عن توقيف الشخصين بشبهة "تزويد الصين بمعلومات استخبارية"، وقال في بيان مساء الأحد: "الزعم بالاشتباه بأن الصين تقوم + بسرقة المعلومات الاستخبارية البريطانية+ هو أمر مختلق بالكامل وافتراء خبيث".


وأكد أن بكين "تعارض ذلك بشدة وتحض السلطات المعنية في المملكة المتحدة على وقف تلاعبها السياسي المناهض للصين وإنهاء هذه المهزلة السياسية".


وأكدت الشرطة البريطانية أنه تم إطلاق سراح المشتبه بهما بانتظار اتخاذ خطوة جديدة مطلع أكتوبر، من دون تحديد تفاصيل إضافية.

 

RT

 




 

 


 

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