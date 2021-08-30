اقتراح لتحالف عسكري يضم الأردن ودولا خليجية والاحتلال

الوكيل الإخباري - أفادت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي "كان" بأن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت اقترح على الرئيس الأمريكي جو بايدن تشكيل تحالف عسكري يضم الأردن وإسرائيل ودولا خليجية لمواجهة إيران.



وقالت جيلي كوهين مراسلة الهيئة في واشنطن إن "بينيت اقترح خلال لقائه أمس الأول (الجمعة) مع بايدن، إقامة قوة دفاع مشترك على غرار "الناتو" بين إسرائيل والأردن ودول خليجية، لمواجهة التهديد الإيراني".



وأضافت أن "الاقتراح يشمل بشكل أساسي تركيب الرادارات وأجهزة الإنذار، لمواجهة أي تهديد جوي من قبل إيران".

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