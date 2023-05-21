الآلية الثلاثية ترحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأجل في السودان

الوكيل الاخباري - رحبت الآلية الثلاثية- المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وهيئة إيقاد- بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة بالسعودية، يوم أمس السبت، اتفاقا وقف إطلاق النار قصير الأجل، وترتيبات إنسانية.



وأكدت الآلية الثلاثية، في بيان صدر، اليوم الأحد، أهمية احترام وقف إطلاق النار بهدف تسهيل إيصال المساعدات إلى أكثر من 25 مليون سوداني في حاجة ماسة إلى المعونة- أي أكثر من نصف سكان البلاد.

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