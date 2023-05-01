الإثنين 01-05-2023
الوكيل الاخباري

بيان عمّان الختامي حول اجتماع مباحثات حل الازمة في سورية

الزراعة تبدأ بتطبيق نظام العمل عن بعد

300 مسيرة في كل أنحاء فرنسا تزامنا مع عيد العمال

الأسد يصدر مرسوما يقضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال

رفع كلفة بدل خدمات زراعية - تفاصيل

إحالة موظفين حكوميين إلى التقاعد - أسماء

الطراونة: مخاطبة رئيس الوزراء لفتح باب التعيين بالضمان

فنون اليرموك تفوز بالمركز الثاني في مسابقة فن بلا حدود الروسية

العدوان: تأمين صحي للمتبرعين بالدم لمدة 6 أشهر

اتفاقية تعاون بين مؤسسة التدريب المهني وصندوق المعونة

الإثنين، 01-05-2023 02:09 م

السودان.. سرقة 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية الأممية

644f96b04236046442659a08 (1)


الوكيل الإخباري- سرق حوالي 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، المقدمة للسودان ضمن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة.

اضافة اعلان

 

وأفاد مبعوث الأمم المتحدة في دارفور، فولكر بيرثيس، لوكالة "سماي نيوز" البريطانية، قائلا: "معظم المساعدات الإنسانية التي كانت في مستودعاتنا سرقت، ونهبت جميع مخازن منظمة الأغذية العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات في دارفور، ونتيجة لذلك فقد برنامج الغذاء العالمي حوالي 4000 طن من المساعدات الإنسانية".

وشدد بيرثيس، على ضرورة وقف إطلاق النار، لاستئناف أنشطة برنامج الغذاء العالمي في السودان، وتقديم المساعدات الإنسانية للازمة للمواطنين.

واندلعت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في الـ 15 من أبريل الماضي، أوقعت مئات القتلى وآلاف الجرحى.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماع لمجلس الأمن، جميع الأطراف في السودان إلى وقف الأعمال العدائية على الفور.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
644fa0b74236046baf2856b4

300 مسيرة في كل أنحاء فرنسا تزامنا مع عيد العمال

644fb5e74c59b73477389e6e

الأسد يصدر مرسوما يقضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال

644fa9e24c59b723ea0460cf

إسبانيا تشهد أكثر من 70 مظاهرة للمطالبة برفع الأجور

644f96e54c59b72c5d392216

مكارثي: سأدعو نتنياهو إلى واشنطن إذا لم يفعل ذلك بايدن

644f86254236046baf2856ab

انقطاع التيار الكهربائي في مطار الفلبين وإلغاء 40 رحلة

644f768042360478d538dd53

الرئيس الفلبيني: بلادي لن تصبح نقطة انطلاق لعمل عسكري لأي جهة

أخبار متعلقة
644dec5a4236047e340e8ea4

تشاووش أوغلو: تركيا أمل السلام للحرب في أوكرانيا

20230429_1682766584-961-large

الأمم المتحدة: فرار 50 ألف لاجئ بعيدا عن أماكن القتال في السودان

image - 2023-04-29T085254.925

زيلينسكي: نسمع تصريحات محترمة من جانب الصين

420232517749822149672

اليونيسف تدعو لضمانات أمنية لمواصلة الدعم الإنساني في السودان

image - 2023-04-26T090420.873

إعدام سجين في سنغافورة يثير جدلا عالميا

597B2239-DDBA-46CC-A7F4-46ACCC8371E1

استقالة كبيرة مستشاري بايدن للسياسة الداخلية